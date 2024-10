Zonawrestling.net - WWE: NXT si tinge di estremo, prenotata la storica ECW Arena!

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La puntata di debutto di NXT su CW Network, andata in scena alla Allstatedi Chicago, ha segnato un inizio epico per la nuova era del terzo brand WWE, un vero successo pareggiato dalla puntata successiva a St. Louis, Missouri, casa di Randy Orton, che ha sfidato Je’Von Evans in un inedito match, ed abbiamo assistito al debutto di Stephanie Vaquer. Tornati a casa ad Orlando, abbiamo scoperto il nuovo stage di NXT, a tinte argento e nere. Ma sembra che NXT abbia altre grandi e suggestive idee per il futuro, Location speciale per una puntata speciale Dave Meltzer ha riportato nella Wrestling Observer Newsletter che la WWE ha prenotato la 2300di Philadelphia, famosa per il suo altro nome non ufficiale, ovvero ECW, anche se la data esatta non è stata confermata.