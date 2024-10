Wedding lo snowboarder olimpico boss della droga: l’Fbi mette una taglia sul canadese (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ryan James Wedding, campione di snowboard, boss della droga, assassino. l’Fbi ha messo una taglia di 50.000 dollari sulla sua testa. È considerato un fuggitivo. Prima, appunto, era “solo” uno snowboarder canadese, alle Olimpiadi invernali del 2002 a Salt Lake City per il Canada. E’ accusato di aver gestito un’organizzazione che trafficava ingenti quantitativi di cocaina dal nord al sud America e che ha ucciso quattro persone. Per l’Fbi Wedding è protetto dal Cartello di Sinaloa Secondo le autorità statunitensi il gruppo di Wedding ha trasportato enormi quantitativi di cocaina dalla Colombia attraverso il Messico e la California verso il Canada e altre località degli Stati Uniti utilizzando tir a lungo raggio. Ilnapolista.it - Wedding lo snowboarder olimpico boss della droga: l’Fbi mette una taglia sul canadese Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ryan James, campione di snowboard,, assassino.ha messo unadi 50.000 dollari sulla sua testa. È considerato un fuggitivo. Prima, appunto, era “solo” uno, alle Olimpiadi invernali del 2002 a Salt Lake City per il Canada. E’ accusato di aver gestito un’organizzazione che trafficava ingenti quantitativi di cocaina dal nord al sud America e che ha ucciso quattro persone. Perè protetto dal Cartello di Sinaloa Secondo le autorità statunitensi il gruppo diha trasportato enormi quantitativi di cocaina dalla Colombia attraverso il Messico e la California verso il Canada e altre località degli Stati Uniti utilizzando tir a lungo raggio.

