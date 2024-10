Virus Oropouche, a rischio trasmissione sessuale: trovato nello sperma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - E' a rischio trasmissione sessuale il Virus Oropouche che ha già causato 2 decessi in Brasile, dove è endemico da tempo, e ha registrato circa 10mila casi al mondo, di cui 5 in Italia, tutti importati. La notizia arriva dal Dipartimento di malattie infettive, tropi Ilgiornaleditalia.it - Virus Oropouche, a rischio trasmissione sessuale: trovato nello sperma Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - E' ailche ha già causato 2 decessi in Brasile, dove è endemico da tempo, e ha registrato circa 10mila casi al mondo, di cui 5 in Italia, tutti importati. La notizia arriva dal Dipartimento di malattie infettive, tropi

Oropouche - il virus si trasmette anche sessualmente : cos’è e quali sono i sintomi - . Tra gli istituti coinvolti vi sono l’Istituto Superiore di Sanità, l’Istituto Spallanzani di Roma, e il Netherlands Centre for Infectious Disease Control. Secondo Concetta Castilletti, responsabile dell’Unità di virologia e patogeni emergenti dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria, il virus è stato isolato per la prima volta nel 1955 in Trinidad e Tobago, vicino al fiume Oropouche. (Thesocialpost.it)