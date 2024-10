Virtus Bologna, Banchi: “Buon primo tempo, poi hanno punito ogni nostro errore” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Luca Banchi, tecnico della Virtus Bologna, commenta la sconfitta subita dalla sua squadra contro Monaco in Eurolega: “Abbiamo giocato un primo tempo davvero Buono, nonostante Monaco avesse trovato una grande serata al tiro. Nel terzo quarto alcuni tiri difficili messi da loro hanno colpito la nostra confidenza, dopo è diventato difficile affrontare una squadra così talentuosa“, spiega. “Quando giochi contro una squadra così devi essere continuo. Abbiamo bisogno di uno sforzo migliore, più lungo, di stare connessi e continui in partite così difficili. Nel secondo tempo non lo siamo stati, a differenza del primo. Nel secondo tempo hanno usato tutto il loro talento, abbiamo avuto problemi a fermare le loro guardie. Nei primi 20’ abbiamo giocato una partita consistente, ma poi loro hanno punito ogni nostro errore. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Luca, tecnico della, commenta la sconfitta subita dalla sua squadra contro Monaco in Eurolega: “Abbiamo giocato undavveroo, nonostante Monaco avesse trovato una grande serata al tiro. Nel terzo quarto alcuni tiri difficili messi da lorocolpito la nostra confidenza, dopo è diventato difficile affrontare una squadra così talentuosa“, spiega. “Quando giochi contro una squadra così devi essere continuo. Abbiamo bisogno di uno sforzo migliore, più lungo, di stare connessi e continui in partite così difficili. Nel secondonon lo siamo stati, a differenza del. Nel secondousato tutto il loro talento, abbiamo avuto problemi a fermare le loro guardie. Nei primi 20’ abbiamo giocato una partita consistente, ma poi loro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket : Virtus Bologna combattiva - ma sconfitta in Eurolega contro il Monaco - Fatica il Monaco, commette errori banali, e lo punisce Marco Belinelli che prima piazza una tripla, poi conquista un gioco da tre punti e Virtus che va sul +11. E a 5’ dalla fine arriva la rubata di Mike James che firma il +13, ma soprattutto sembra mettere ko una Virtus che sta soffrendo tantissimo a costruire, ma anche a difendere. (Oasport.it)

LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 85-72 - Eurolega basket in DIRETTA : James e compagni prendono il largo - Intanto due liberi per Hackett. 58-51 Fallo su Diallo sulla rimessa, 2/2 per lui. 62-54 Altra giocata di sostanza di Loyd con il tap in offensivo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85-72 E ora è difficilissima: James sporca il passaggio per Morgan e appoggia solo soletto i. 19. 48 Bologna è a caccia della prima vittoria in Eurolega, non sarà facile contro i francesi che sono uno degli ... (Oasport.it)

LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 58-51 - Eurolega basket in DIRETTA : si inceppa l’attacco di Banchi - 30-38 Palleggio, arresto e tiro per Okobo. 49-47 Strazel segna una tripla IMPOSSIBILE per il nuovo vantaggio di Monaco. 20-28 2/2 per Diouf. 20. 14-16 Con la mano mancina Shengelia! Ancora Bologna avanti! 14-14 Segna il libero James, che si accomoda in panchina per far spazio a Jordan Loyd. 3-2 Tripla per Diallo allo scadere dei 24”. (Oasport.it)