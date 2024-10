"Vergogna, chiedono di multare l'Italia". Furia Meloni contro le opposizioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Meloni dalla Libia biasima il comportamento delle opposizioni sul caso Albania: "Sollecitano l'Europa a sanzionare la propria Nazione e i propri cittadini, con il solo obiettivo di colpire politicamente questo governo" Ilgiornale.it - "Vergogna, chiedono di multare l'Italia". Furia Meloni contro le opposizioni Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)dalla Libia biasima il comportamento dellesul caso Albania: "Sollecitano l'Europa a sanzionare la propria Nazione e i propri cittadini, con il solo obiettivo di colpire politicamente questo governo"

