Vaccino covid-influenza, stop sperimentazione dopo effetto avverso grave

Negli Usa, sperimentazione in fase 3 in stand by. Sospensione anche per antinfluenzale da solo La sperimentazione del Vaccino combinato anti covid e influenza di Novavax finisce in stand by. Lo ha annunciato l'azienda stessa, spiegando che la statunitense Food and Drug Administration (Fda) ha deciso di mettere una 'sospensione clinica' alla sua domanda per

Danni neurologici dopo vaccino combinato Covid-influenza : sospesa sperimentazione Novavax - Un partecipante allo studio di fase intermedia del vaccino combinato ha riportato sintomi di neuropatia motoria, o danni alle cellule nervose che controllano i muscoli o il movimento. (Imolaoggi.it)