Turismo tutto l'anno con "Umbria, i sapori del cinema" (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'iniziativa promossa dalla Regione con il contributo de "La rete dei festival del cinema umbri" ha l'obiettivo di promuovere le bellezze e i tesori artistici della regione, abbinando la visione di film alle eccellenze vitivinicole e olearie locali. Questo week end fa tappa a Narni. Sono previste degustazioni e passeggiate alla Gola del Nera e all'Abbazia di San Cassiano, esplorando location di film celebri (fra questi "Per grazia ricevuta" e "Il paradiso all'improvviso"). Nei prossimi week end appuntamento a Umbertide, Perugia e Magione

