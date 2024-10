Taxi e park: vigili urbani in guerra contro gli abusivi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo i parcheggiatori abusivi è guerra anche ai tassisti abusivi nel comune capoluogo. Gli agenti del Reparto motociclisti della Polizia Municipale ha sorpreso, nei pressi della stazione ferroviaria, due persone alla guida di autoveicoli con a bordo turisti stranieri, intente a svolgere attività di tassista abusivo, ovvero senza le necessarie autorizzazioni. Ai due conducenti è stato contestato l’art. 86 c. 2 del vigente codice della strada, con relativa sanzione accessoria del ritiro della patente di guida ed il sequestro amministrativo del veicolo utilizzato per l’illecito. Anteprima24.it - Taxi e park: vigili urbani in guerra contro gli abusivi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo i parcheggiatorianche ai tassistinel comune capoluogo. Gli agenti del Reparto motociclisti della Polizia Municipale ha sorpreso, nei pressi della stazione ferroviaria, due persone alla guida di autoveicoli con a bordo turisti stranieri, intente a svolgere attività di tassista abusivo, ovvero senza le necessarie autorizzazioni. Ai due conducenti è stato contestato l’art. 86 c. 2 del vigente codice della strada, con relativa sanzione accessoria del ritiro della patente di guida ed il sequestro amministrativo del veicolo utilizzato per l’illecito.

