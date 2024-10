Stellantis: Calenda, 'dalle opposizioni un piano industriale, al governo non importa nulla?' (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott (Adnkronos) - Su Stellantis, quella presentata dalle opposizioni "non è una mozione e basta. E' un dettagliatissimo piano industriale per l'automotive. Ci piacerebbe avere una interlocuzione con il governo, che dovrebbe essere unito alle opposizioni, che non sono una controparte. E invece sembra non importargli niente". Lo ha detto Carlo Calenda a margine della manifestazione su Stellantis. Liberoquotidiano.it - Stellantis: Calenda, 'dalle opposizioni un piano industriale, al governo non importa nulla?' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott (Adnkronos) - Su, quella presentata"non è una mozione e basta. E' un dettagliatissimoper l'automotive. Ci piacerebbe avere una interlocuzione con il, che dovrebbe essere unito alle, che non sono una controparte. E invece sembra nonrgli niente". Lo ha detto Carloa margine della manifestazione su

Il “bentornati dalle ferie” di Stellantis agli operai di Pomigliano : altra cassa integrazione. Non va meglio ad Atessa e si teme per Mirafiori - . Dopo la chiusura anticipata e il contratto di solidarietà per 3mila dipendenti fino a dicembre già deciso prima della pausa estiva, il timore dei sindacati è che gli ordini di 500 elettriche, unico modello oltre alle Maserati assegnato all’impianto torinese, siano così bassi da spingere l’azienda a richiedere ulteriore cassa integrazione. (Ilfattoquotidiano.it)