Sicurezza e videosorveglianza a Napoli, in quali zone e strade saranno installate 352 nuove telecamere (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'amministrazione comunale di Napoli investe ulteriori risorse per il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Su proposta dell'assessore alla legalità Antonio De Iesu, la Giunta comunale partenopea ha, infatti, approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede

Videosorveglianza a Napoli - ecco dove le nuove telecamere - Russolillo/Strada Comunale Cimitero Incrocio Via A. Solimena Incrocio Via L. Giovanni a Teduccio (altezza via Pietrarsa) Corso S. Eliot/Via L. Giordano/Via M. Prota Giurleo/Via L. La giunta comunale, l’11 settembre scorso, ha approvato il progetto di fattibilità per il Sistema di videosorveglianza nel comune di Napoli. (Anteprima24.it)

Videosorveglianza a Napoli - ecco dove le nuove telecamere - Russolillo/Strada Comunale Cimitero Incrocio Via A. Botteghelle di Portici/Via E. Giovanni a Teduccio/Via Pazzigno Incrocio Corso S. Montagna Spaccata/Via D. a Teduccio (altezza Largo Ferrovia) Corso S. Scarlatti e Via R. Saba/Via F. Coppi Incrocio Via Argine/Via F. Francesco D’Assisi (altezza rotonda) Incrocio Viale S. (Anteprima24.it)

Napoli - via libera al sistema integrato di videosorveglianza : ecco dove - La Giunta, su proposta dell’assessore alla Legalità Antonio De Iesu, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica […]. Via libera alla realizzazione del sistema integrato di videosorveglianza. Individuate 116 postazioni di videosorveglianza sul territorio comunale con 248 apparati di ripresa: 137 telecamere saranno dotate di sistema per la lettura automatica delle targhe dei ... (2anews.it)