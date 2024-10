“Siamo circondati da veleni”: 129 sostanze causano tumori. I consigli del medico per ridurre i rischi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella lista delle sostanze cancerogene per l'uomo stilata dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) figurano 129 sostanze, compresi alimenti e composti cui Siamo esposti quotidianamente. Durante un convegno nazionale promosso dall'AIL il professor Franco Berrino ha ricordato alcuni preziosi consigli per proteggere la nostra salute. Fanpage.it - “Siamo circondati da veleni”: 129 sostanze causano tumori. I consigli del medico per ridurre i rischi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella lista dellecancerogene per l'uomo stilata dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) figurano 129, compresi alimenti e composti cuiesposti quotidianamente. Durante un convegno nazionale promosso dall'AIL il professor Franco Berrino ha ricordato alcuni preziosiper proteggere la nostra salute.

