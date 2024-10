Senigallia, palloncini bianchi per Leo. Il rimpianto dei compagni: «Scusa, non abbiamo capito». La mamma: «Ora giustizia» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Senigallia «Credo nella giustizia, terrena a divina». Sono le parole della mamma di Leonardo, il 15enne che si è suicidato domenica sera. Le ha pronunciate ieri durante il funerale Corriereadriatico.it - Senigallia, palloncini bianchi per Leo. Il rimpianto dei compagni: «Scusa, non abbiamo capito». La mamma: «Ora giustizia» Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)«Credo nella, terrena a divina». Sono le parole delladi Leonardo, il 15enne che si è suicidato domenica sera. Le ha pronunciate ieri durante il funerale

