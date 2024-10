Ilrestodelcarlino.it - Seconda categoria Recupero al Ca’ Gallo. Villa Ceccolini a tutta

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il campionato diha consumato quattro giornate e la classifica comincia a delinearsi. Un campionato questo caratterizzato dai tanti derby in programma in ogni fine settimana. Nel girone A nell’ultimo weekend si è registrato (come la settimana prima) solo un pareggio. Delle sette vittorie ben cinque sono arrivate da chi giocava in casa. Due le squadre che in tre gare hanno raccolto il massimo (4 vittorie su 4 partite): il Sassocorvaro e il Macerata Feltria, non ha ancora smosso la classifica la Santangiolese (zero punti). Sabato è arrivata la prima vittoria del Ca(bissata poi neldi mercoledì con la Vadese). Primo successo stagionale anche per il Cantiano. La difesa del Sassocorvaro ha subito dopo 314 minuti il primo gol stagionale. Quattro le squadre che non hanno mai perso.