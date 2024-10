San Severo, spara alla moglie e poi si toglie la vita: il braccialetto della donna non ha suonato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo aveva denunciato più volte e lui era stato raggiunto dal provvedimento di divieto di avvicinamento con tanto di braccialetto elettronico. Ma proprio quel braccialetto non ha messo in Quotidianodipuglia.it - San Severo, spara alla moglie e poi si toglie la vita: il braccialetto della donna non ha suonato Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo aveva denunciato più volte e lui era stato raggiunto dal provvedimento di divieto di avvicinamento con tanto dielettronico. Ma proprio quelnon ha messo in

E’ morta Celeste Palmieri - la donna ferita a San Severo dal marito che si è suicidato. Lui indossava il braccialetto elettronico - Le buste della spesa sull'asfalto. . L’uomo, Mario Furio , di 59 anni, un agente della polizia penitenziaria in pensione, si è suicidato subito. . Detersivi e alimentari acquistati per preparare il pranzo finiti per terra nel parcheggio di un supermercato a fianco al corpo di Celeste Palmieri , una donna di 56 anni uccisa a colpi di pistola questa mattina a San Severo dal marito da cui si stava ... (Gazzettadelsud.it)

Il braccialetto elettronico non si è attivato : così l’agente ha ucciso la moglie a San Severo - Stando a quanto accertato, Celeste Palmieri aveva allertato i carabinieri proprio perché aveva incrociato il marito Mario Furio, ex agente della penitenziaria, al supermercato e lo aveva visto uscire, senza che il dispositivo si fosse attivato.Continua a leggere . (Fanpage.it)