Quifinanza.it - Salumi con listeria, via al richiamo per prosciutto crudo e salame: i lotti coinvolti

(Di venerd√¨ 18 ottobre 2024) Il Ministero della Salute ha emanato due differenti note diper la presenza diin altrettanti. Nello specifico devono essere ritirati dai supermercati unaffettato e undi diversi produttori non collegati tra loro. Ricordiamo come sempre che la presenza dimonocytogenes sugli alimenti pu√≤ comportare importanti rischi per la salute, che fortunatamente possono essere evitati grazie alla collaborazione tra le aziende e le autorit√† che effettuano i controlli.Sisa richiamato A essere interessato daldel 17 ottobre 2024 √® ilaffettato a marchio Sisa dei punti vendita Sisa e D.It ‚Äď Distribuzione Italiana. Il lotto interessato √® il 341 con data di scadenza 28 ottobre 2024.