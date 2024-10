Roma, Liceo Gullace: un altro incendio doloso nella succursale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – Un secondo incendio ha avuto luogo questa mattina al Liceo Gullace di Roma, in zona Tuscolana: un rogo lo aveva già colpito l’altra notte. L’edificio interessato è nuovamente quello della succursale in via Deportati del Quadraro. A renderlo noto è Daniele Parrucci, delegato all’Edilizia scolastica della Città metropolitana. I Vigili del fuoco stanno operando sul posto. “Questa mattina ignoti si sono introdotti nuovamente all'interno della succursale del Liceo Gullace scavalcando le recinzioni e, pochi minuti dopo, è stato appiccato un incendio nell'ala della scuola che non era stata interessata da quello di ieri – ha spiegato Parrucci – E' un atto gravissimo e spregevole he arreca un danno enorme alla città, alla comunità scolastica e alle famiglie”. Quotidiano.net - Roma, Liceo Gullace: un altro incendio doloso nella succursale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Un secondoha avuto luogo questa mattina aldi, in zona Tuscolana: un rogo lo aveva già colpito l’altra notte. L’edificio interessato è nuovamente quello dellain via Deportati del Quadraro. A renderlo noto è Daniele Parrucci, delegato all’Edilizia scolastica della Città metropolitana. I Vigili del fuoco stanno operando sul posto. “Questa mattina ignoti si sono introdotti nuovamente all'interno delladelscavalcando le recinzioni e, pochi minuti dopo, è stato appiccato unnell'ala della scuola che non era stata interessata da quello di ieri – ha spiegato Parrucci – E' un atto gravissimo e spregevole he arreca un danno enorme alla città, alla comunità scolastica e alle famiglie”.

