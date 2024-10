Pregiudicato e con tre figli minorenni | chi era Eros Di Ronza il rapinatore ucciso con le forbici dal titolare di un bar a Milano

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Aveva tre, tutti, e una serie di precedenti per furto, rapina e ricettazione. La quotidianità diDiera fatta da questi episodi di microcriminalità. Il 37enne è statoieri, 17 ottobre, all’alba in via Giovanni da Cermenate alla periferia sud di. L’uomo aveva tentato una rapina con un complice, poi fermato, in un locale della zona, ma è stato inseguito e colpito a morte daldell’attività di origine cinese. Quest’ultimo è stato arrestato per omicidio insieme a un’altra persona. Il passato e la famiglia L’ultimo arresto risale a un mese fa per resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice aveva imposto l’obbligo di firma al commissariato Scalo Romana, come scrive Repubblica. Nel suo passato c’era la tossicodipendenza e diversi reati per furto, rapina e ricettazione.