Pordenonelegge porta la sua esperienza alla fiera del libro di Francoforte 2023 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Pordenonelegge, uno dei festival letterari più significativi d'Italia, si è presentato alla 76/a fiera del libro di Francoforte. Il direttore artistico Gian Mario Villalta ha partecipato attivamente a un panel che ha approfondito il legame tra festival letterari e il territorio, con l'obiettivo di esplorare la rilevanza di questi eventi nel promuovere la lettura e incontrare autori di fama internazionale. Questo incontro ha visto la partecipazione di figure importanti nel panorama culturale italiano, facendo luce su come il festival ha contribuito a creare un network per ospitare scrittori di spessore mondiale.

