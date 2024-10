Polemica sul nuovo palasport di Genova: incertezze sulla capacità di ospitare gare internazionali (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti dichiarazioni riguardanti il nuovo palasport di Genova hanno sollevato un acceso dibattito tra le autorità locali e i rappresentanti del mondo sportivo. Il presidente della FIPAV, Giuseppe Manfredi, ha evidenziato delle problematiche strutturali legate all’altezza dell’impianto, che non soddisfa i requisiti per ospitare competizioni internazionali ufficiali di pallavolo. Questo scenario ha attirato l’attenzione di politici e cittadini, sollevando interrogativi sulla futura funzionalità dell’impianto. La posizione della FIPAV e la questione dell’altezza Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo, ha espresso le sue preoccupazioni in merito al nuovo palasport di Genova. Gaeta.it - Polemica sul nuovo palasport di Genova: incertezze sulla capacità di ospitare gare internazionali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti dichiarazioni riguardanti ildihanno sollevato un acceso dibattito tra le autorità locali e i rappresentanti del mondo sportivo. Il presidente della FIPAV, Giuseppe Manfredi, ha evidenziato delle problematiche strutturali legate all’altezza dell’impianto, che non soddisfa i requisiti percompetizioniufficiali di pallavolo. Questo scenario ha attirato l’attenzione di politici e cittadini, sollevando interrogativifutura funzionalità dell’impianto. La posizione della FIPAV e la questione dell’altezza Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo, ha espresso le sue preoccupazioni in merito aldi

