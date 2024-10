.com - Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli nella tana della capolista: domani la sfida al Conversano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Strappini e compagni affrontano lache ha vinto 6 partite su 6 giocate. Coach Palazzi: “Dobbiamo giocare sui loro difetti”, 18 ottobre 2024 – Si conclude ail tour de forcein Serie Adi, sabato 19 ottobre, infatti, la squadra di Palazzi affronta ladel campionato per la settima giornata 2024/2025. “Non è mai facile giocare al Pala San Giacomo – spiega l’allenatore dei cingolani -, ma è una motivazione extra per tutti per chiudere questa settimana al meglio”. Storia dele precedenti Ilnasce nel 1973 ed è una delle società più blasonate d’Italia, avendo vinto 7 scudetti(l’ultimo nel 2021-2022), 6 Coppe Italia, 6 Supercoppe Italiane e 3 Handball Trophy.passata stagione, dopo il terzo postoregular season, è stata eliminato in semifinale scudetto da Brixen.