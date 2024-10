Ottava giornata Serie A: probabili formazioni, orari e dove vedere le partite in tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ottobre 2024 – Archiviata la pausa per le Nazionali, è di nuovo tempo di Serie A, giunta alla giornata numero 8. Ad aprire le danze saranno le sfide Genoa-Bologna e Como-Parma. Il Milan ospita l'Udinese, mentre la sera va in scena una delle due più partite più interessanti di questo turno, ossia quella fra Juventus e Lazio. La capolista Napoli scende in campo a Empoli in occasione del lunch match di domenica, mentre il Sunday Night propone il duello fra Roma e Inter. A completare il quadro ecco Venezia-Atalanta, Lecce-Fiorentina, Cagliari-Torino ed Hellas Verona-Monza, con quest'ultima gara che lunedì chiuderà il programma. Sport.quotidiano.net - Ottava giornata Serie A: probabili formazioni, orari e dove vedere le partite in tv Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ottobre 2024 – Archiviata la pausa per le Nazionali, è di nuovo tempo diA, giunta allanumero 8. Ad aprire le danze saranno le sfide Genoa-Bologna e Como-Parma. Il Milan ospita l'Udinese, mentre la sera va in scena una delle due piùpiù interessanti di questo turno, ossia quella fra Juventus e Lazio. La capolista Napoli scende in campo a Empoli in occasione del lunch match di domenica, mentre il Sunday Night propone il duello fra Roma e Inter. A completare il quadro ecco Venezia-Atalanta, Lecce-Fiorentina, Cagliari-Torino ed Hellas Verona-Monza, con quest'ultima gara che lunedì chiuderà il programma.

