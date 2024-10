Ospedali, i criminali accusati di tentato omicidio attraverso cyber attacchi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hanno accusato due fratelli di far parte del gruppo di criminali Anonymous Sudan, che secondo le accuse, avrebbero scatenato una serie di attacchi informatici su centinaia di obiettivi, mettendo a rischio anche vite umane Wired.it - Ospedali, i criminali accusati di tentato omicidio attraverso cyber attacchi Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hanno accusato due fratelli di far parte del gruppo diAnonymous Sudan, che secondo le accuse, avrebbero scatenato una serie diinformatici su centinaia di obiettivi, mettendo a rischio anche vite umane

Attacchi a Unifil - Schlein : ‘azioni criminali - Netanyahu va fermato’ - Netanyahu va fermato, le sue azioni criminali non possono essere più tollerate”. . “Dopo i violenti attacchi dei giorni scorsi alle postazioni Unifil, oggi l’ennesimo sconfinamento di carri armati dell’Idf verso le posizioni delle forze di pace dell’Onu, che in questi anni, con il contributo fondamentale dei militari italiani, hanno svolto un lavoro prezioso nella regione. (Imolaoggi.it)

L’Iran ha reclutato criminali per compiere attacchi in Europa - Le autorità francesi hanno incriminato Abdelkrim S. Obiettivi in Francia e Germania Tra gli obiettivi dei complotti figurano un ex dipendente di una società di sicurezza israeliana e tre colleghi residenti nella periferia di Parigi, oltre a cittadini israelo-tedeschi a Monaco e Berlino. avrebbe effettuato viaggi in Germania per attività di ricognizione, inclusi soggiorni a Berlino con la ... (Thesocialpost.it)