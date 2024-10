Gossipnews.tv - Ornella Vanoni Vs Elodie: Si Scatena il Dissing Musicale!

Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv

(Di venerdì 18 ottobre 2024)lancia delle critiche pungenti adurante un’intervista. Ecco che cosa ha detto!, con i suoi 90 anni, non ha peli sulla lingua, soprattutto quando si tratta di esprimere opinioni. Con la sua vasta esperienza, sa bene come far parlare di sé. Recentemente, ospite in televisione per il lancio del suo nuovo album Diverse, ha commentato alcune delle giovani promesse della musica italiana, tra cuie Ditonellapiaga. Mentre su Ditonellapiaga lanon ha risparmiato lodi, la situazione è stata ben diversa per. Parlando di quest’ultima,non ha esitato a essere critica, dichiarando che la giovane cantante dovrebbe “lavorare ancora sulla voce” e aspettare il momento giusto per ricevere una canzone che le si addica davvero.