E' stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Firenze e della Compagnia di Scandicci, Mattia Scutti, 22 anni, indagato per l'Omicidio della zia Laura Frosecchi, 54 anni, avvenuto ieri, 17 ottobre 2024, nel negozio alimentari a Chiesanuov L'articolo Omicidio di Chiesanuova: arrestato il giovane accusato di aver ucciso la zia proviene da Firenze Post.

