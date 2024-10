Nuovo ricovero a Pescara per Zdenek Zeman (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovo malore e Nuovo ricovero a Pescara per Zdenek Zeman. Il tecnico boemo, 77 anni compiuti lo scorso 12 maggio, nei giorni scorsi ha accusato un malore nella sua abitazione di Roma ed è stato subito trasportato a Pescara nella clinica Pierangeli, dove era stato già ricoverato lo scorso dicembre Ilpescara.it - Nuovo ricovero a Pescara per Zdenek Zeman Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)malore eper. Il tecnico boemo, 77 anni compiuti lo scorso 12 maggio, nei giorni scorsi ha accusato un malore nella sua abitazione di Roma ed è stato subito trasportato anella clinica Pierangeli, dove era stato già ricoverato lo scorso dicembre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Baldini e Di Carlo - di nuovo contro in Ascoli-Pescara 17 anni dopo il calcio nel sedere : "Dovevo darglielo in testa..." - L`Ascoli ha comunicato nel pomeriggio di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Domenico Di Carlo, che ha sottoscritto un... (Calciomercato.com)

Nuovo insegnamento di "Diritto e pratica del lavoro" all'università d'Annunzio Chieti - Pescara - Al via un nuovo insegnamento a scelta nel corso di laura in servizi giuridici per l'impresa dell'università d'Annunzio di Chieti - Pescara. Si tratta di “Diritto e pratica del Lavoro” frutto della storica collaborazione fra il corso di laurea e l'ordine dei consulenti del lavoro di Pescara, e... (Ilpescara.it)

Alessandra Melideo è il nuovo presidente del Kiwanis club Chieti-Pescara - Alessandra Melideo è il nuovo presidente del Kiwanis club Chieti-Pescara, anno sociale 2024-2025. Docente di lettere e lingua latina presso il liceo scientifico F. Masci di Chieti, è da sempre impegnata in attività di promozione della cultura nell' ambito del territorio abruzzese. Si segnala... (Chietitoday.it)