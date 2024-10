Nubifragi, fiumi in piena e frane: un weekend con l'allerta rossa, si valuta la chiusura delle scuole (Di venerdì 18 ottobre 2024) La saccatura depressionaria che si muove sul Mediterraneo occidentale porta intenso maltempo sull'Italia. Il terzo weekend di ottobre inizierà con un Sabato all'insegna del maltempo, soprattutto su nord-est e regioni centro-meridionali, con elevato rischio di Nubifragi sulla Sicilia. Tra domenica Today.it - Nubifragi, fiumi in piena e frane: un weekend con l'allerta rossa, si valuta la chiusura delle scuole Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La saccatura depressionaria che si muove sul Mediterraneo occidentale porta intenso maltempo sull'Italia. Il terzodi ottobre inizierà con un Sabato all'insegna del maltempo, soprattutto su nord-est e regioni centro-meridionali, con elevato rischio disulla Sicilia. Tra domenica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Causa maltempo salta il programma del weekend - Viste le pessime condizioni meteo la Delegazione provinciale Figc di Piacenza ha deciso di sospendere tutta l’attività agonistica del settore giovanile e scolastico e della Juniores provinciale in programma da oggi, venerdì 18 a lunedì 21 ottobre, campi sintetici compresi. Dunque, a causa del... (Ilpiacenza.it)

Allerta meteo in Liguria e Toscana ma anche in Campania : le previsioni per il weekend su maltempo e pioggia - La terza settimana di ottobre si chiude con il maltempo che tiene in ostaggio l'Italia da Nord a Sud: allerta meteo soprattutto in Toscana e Liguria, le previsioni. (Notizie.virgilio.it)

Maltempo in arrivo : piogge torrenziali e temporali colpiranno l'Italia nel weekend - leggi tutto . Venerdì 18 ottobre 2024, un’ondata di maltempo interesserà gran parte dell’Italia, portando piogge e temporali diffusi. Previsioni per venerdì 18 ottobre 2024: Nord Italia: Giornata caratterizzata da instabilità diffusa, con piogge e temporali intensi, in particolare a nord del Po. Le temperature subiranno una leggera flessione, con massime comprese tra 19 e 21 gradi. (Abruzzo24ore.tv)