Movieplayer.it - Netflix: gli abbonati passano almeno due ore al giorno sulla piattaforma

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel 2025 il colosso dello streaming tornerà al ritmo che aveva nel periodo precedente lo sciopero di sceneggiatori e attoriprevede che il suo palinsesto tornerà quasi alla normalità nel 2025, dopo che quello del 2024 si è rivelato "più discontinuo del solito" a causa degli scioperi di Hollywood avvenuti nella seconda metà dello scorso anno, ma i suoihanno fatto registrare comunque una media impressionante. Parlando nel corso della conferenza sugli utili del terzo trimestre di, il co-CEO Ted Sarandos ha detto che alcuni dei suoi show più popolari, tra cui Cobra Kai e Emily in Paris, e altri più recenti come The Perfect Couple e Nobody Wants This, erano stati inizialmente programmati per andare in