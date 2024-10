Netflix, aumento dei prezzi in Italia per tutti gli abbonamenti: ecco quanto costeranno i piani (Di venerdì 18 ottobre 2024) La piattaforma streaming Netflix aumenta i prezzi per tutti gli abbonamenti. Nel 2023 è stata la volta della stretta sulla condivisione, introducendo il ”Nucleo Domestico”; ora, invece, la modifica delle tariffe sui vari abbonamenti dallo Standard al Premium. Netflix, aumentano i prezzi di tutti i piani La famosissima e amata piattaforma streaming aumenta i prezzi; se nel 2023 ha introdotto il ‘Nucleo Domestico’ intervenendo sugli abbonamenti e sulle condivisioni, in modo tale che l’account potesse essere condiviso e utilizzato da persone che vivono insieme, adesso è la volta delle modifiche alle tariffe. Nel dettaglio, il Piano Standard che prevede la Pubblicità e una qualità video in Full HD passa da un prezzo di 5,49 euro precedente a 6,99. Metropolitanmagazine.it - Netflix, aumento dei prezzi in Italia per tutti gli abbonamenti: ecco quanto costeranno i piani Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La piattaforma streamingaumenta ipergli. Nel 2023 è stata la volta della stretta sulla condivisione, introducendo il ”Nucleo Domestico”; ora, invece, la modifica delle tariffe sui varidallo Standard al Premium., aumentano idiLa famosissima e amata piattaforma streaming aumenta i; se nel 2023 ha introdotto il ‘Nucleo Domestico’ intervenendo suglie sulle condivisioni, in modo tale che l’account potesse essere condiviso e utilizzato da persone che vivono insieme, adesso è la volta delle modifiche alle tariffe. Nel dettaglio, il Piano Standard che prevede la Pubblicità e una qualità video in Full HD passa da un prezzo di 5,49 euro precedente a 6,99.

