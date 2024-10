Motta: «Sono per la prestazione, ma non per estetica. Chi gioca bene, ha più probabilità di vincere» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato tra Juve e Lazio, che si terrà domani alle 20.45. Nessuna domanda su Pogba. Come ha ritrovato i nazionali e come sta la squadra? «bene, ho visto bene in questo ultimo allenamento chi giocherà domani. Saremo pronti per la Lazio». Domani conterà solo il risultato o vuole vedere la prestazione in emergenza? «Sicuramente la prestazione, ma non per estetica perché non mi interessa. Le squadre che giocano bene hanno più probabilità di vincere. Per giocare bene intendo tante cose: difendere bene, pressare, ricompattarsi stando insieme. Ma anche avere la palla e gestirla correttamente, andare avanti e attaccare gli spazi. Tutto questo permette di avere più possibilità dell’avversario di vincere. Assenti? Non avremo Bremer, Milik, McKennie, Koopmeiners e Gonzalez. Ci saranno Weah e Fagioli». Ilnapolista.it - Motta: «Sono per la prestazione, ma non per estetica. Chi gioca bene, ha più probabilità di vincere» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Thiagoha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato tra Juve e Lazio, che si terrà domani alle 20.45. Nessuna domanda su Pogba. Come ha ritrovato i nazionali e come sta la squadra? «, ho vistoin questo ultimo allenamento chi giocherà domani. Saremo pronti per la Lazio». Domani conterà solo il risultato o vuole vedere lain emergenza? «Sicuramente la, ma non perperché non mi interessa. Le squadre chenohanno piùdi. Perreintendo tante cose: difendere, pressare, ricompattarsi stando insieme. Ma anche avere la palla e gestirla correttamente, andare avanti e attaccare gli spazi. Tutto questo permette di avere più possibilità dell’avversario di. Assenti? Non avremo Bremer, Milik, McKennie, Koopmeiners e Gonzalez. Ci saranno Weah e Fagioli».

