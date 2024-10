Mister Movie | Uomini e Donne, Brando Ephrikian risponde alle accuse di Raffaella Scuotto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La storia d’amore tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian è giunta al termine. Dopo l’annuncio della rottura da parte dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stato lo stesso Brando a prendere la parola, smentendo categoricamente le accuse rivoltegli dalla sua ex compagna. Brando Ephrikian risponde alle accuse di Raffaella Scuotto Con un lungo messaggio sui social, l’ex tronista ha espresso il suo dispiacere per la fine della relazione, ma ha anche sottolineato come le dichiarazioni di Raffaella non corrispondano alla verità. “Non mi sarei mai aspettato ad oggi di trovarmi in questa spiacevole situazione”, ha scritto Brando, aggiungendo: “Purtroppo la distanza dà la percezione delle cose ahimè completamente diversa dalla realtà”. Mistermovie.it - Mister Movie | Uomini e Donne, Brando Ephrikian risponde alle accuse di Raffaella Scuotto Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La storia d’amore traè giunta al termine. Dopo l’annuncio della rottura da parte dell’ex corteggiatrice di, è stato lo stessoa prendere la parola, smentendo categoricamente lerivoltegli dalla sua ex compagna.diCon un lungo messaggio sui social, l’ex tronista ha espresso il suo dispiacere per la fine della relazione, ma ha anche sottolineato come le dichiarazioni dinon corrispondano alla verità. “Non mi sarei mai aspettato ad oggi di trovarmi in questa spiacevole situazione”, ha scritto, aggiungendo: “Purtroppo la distanza dà la percezione delle cose ahimè completamente diversa dalla realtà”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne : Brando Ephrikian stupito dal messaggio di Raffaella Scuotto sulla rottura : la sua reazione - Nel suo messaggio, ha difeso i suoi valori, dichiarando di non accettare diffamazioni gratuite. Uomini e Donne, chi è il tronista Alessio Pecorelli Biografia di Alessio Pecorelli, quanti anni ha, da dove viene, che lavoro fa, qual è la sua passione Uomini e Donne, Brando Ephrikian e il ... (Anticipazionitv.it)

Uomini e Donne : l’opinione di Chia sulla puntata del 18/10/24 - nessuno: #UominieDonne quelli che mi scrivono: pic. Fortuna che era Gentiluomo. com/DYkydi9jOj — Bea (@bea_jilly) October 18, 2024 In passerella è poi salito caduto Marcello Messina, e la cosa più divertente è stata vedere Alessandro Rausa alzarsi di scatto per paura fosse scivolato davvero. (@amorsisulcuore) October 18, 2024 Poi è stato il turno di tale Bilal, mai visto prima d’ora (ma ... (Isaechia.it)

Uomini e donne - è finita tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto - la segnalazione : “Aveva un’altra storia” - Quest’ultimo, fino a ora, non ha rilasciato alcuna dichiarazione e il suo profilo Instagram è diventato privato. Zia Raffa” Raffaella, però, non ha detto perché è finita la relazione: l’unico dettaglio che la giovane ha rivelato sono “vari episodi” che avrebbero portato all’addio. In estate i due hanno condiviso un romantico viaggio all’estero, in occasione del compleanno di Brando e in ... (Metropolitanmagazine.it)