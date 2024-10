Mistermovie.it - Mister Movie | L’addio straziante di Louis Tomlinson a Liam Payne: “Un fratello, un’anima gentile”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il mondo della musica è ancora sotto shock per la tragica scomparsa di. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quello diha toccato profondamente i fan degli One Direction. In una lettera aperta, pubblicata sui suoi profili social, l’artista ha espresso tutto il suo dolore per la perdita del caro amico e collega. “Sono oltremodo devastato nel dover scrivere queste righe”, ha esordito. “Ieri ho perso un”. Le parole dirivelano un legame profondo e sincero con, un rapporto che andava ben oltre quello professionale. I due, che si erano conosciuti giovanissimi durante l’esperienza negli One Direction, erano rimasti amici inseparabili anche dopo lo scioglimento della band.