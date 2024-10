Milan, Fonseca: “Dico sempre ciò che penso, non mi frega un c***o se…” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato in vista della sfida contro l'Udinese Pianetamilan.it - Milan, Fonseca: “Dico sempre ciò che penso, non mi frega un c***o se…” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo, tecnico del, ha parlato in vista della sfida contro l'Udinese

Fonseca svela cos’è successo nel Milan al rientro dei nazionali : “Non mi frega un c***o del nome” - Paulo Fonseca fa sentire la sua voce in conferenza stampa parlando del confronto avuto con la squadra dopo il rientro dei nazionali del Milan: "Non mi frega un ca**o il nome del giocatore".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Paulo Fonseca ha le ore contate : ecco chi può arrivare al Milan sabato sera... - Se il derby sembrava aver dato tranquillità all'allenatore portoghese, l'ex Roma sa che si giocherà molto nelle prossime gare con Udinese, Club Brugge e Bologna. Dovesse sbagliare di nuovo, secondo La Repubblica, i nomi per succederlo sarebbero quelli di Igor Tudor, di Maurizio Sarri o di Massimiliano Allegri. (Liberoquotidiano.it)

Milan - Fonseca : «Non me ne frega un c…o dei giocatori - non sono un attore. Se ci sono problemi…» - I dettagli Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese. Abbiamo avuto […]. Dopo certe partite non mi piace vedere nessuno. CLIMA – «Il primo giorno è stato buono perché non ho visto nessuno, ero arrabbiato. Le parole di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro l’Udinese. (Calcionews24.com)