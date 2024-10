Migranti in Albania, tribunale non convalida il trattenimento (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non sono stati convalidati i trattenimenti, emessi dalla questura di Roma il 17 ottobre, che riguardano i Migranti che si trovano all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio in Albania. I giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma con il provvedimento hanno anche disposto, a quanto si apprende, che devono essere L'articolo Migranti in Albania, tribunale non convalida il trattenimento proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non sono statiti i trattenimenti, emessi dalla questura di Roma il 17 ottobre, che riguardano iche si trovano all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio in. I giudici della sezione immigrazione deldi Roma con il provvedimento hanno anche disposto, a quanto si apprende, che devono essere L'articoloinnonilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Migranti - Schlein a Meloni : “Albania accordo fuorilegge - ora fermatevi” - “La sezione Immigrazione del Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all’interno del Centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Fermatevi e tornate indietro come siete costretti a far tornare indietro 16 persone che avete ignobilmente deportato in Albania spendendo 18mila euro a testa secondo le stime giornalistiche, dopo che per decenni vi ... (Lapresse.it)

Migranti in Albania - il tribunale di Roma non convalida il trattenimento. Lega : "Inaccettabile" - 3, comma 4, della Legge di ratifica - aggiungono - Il giudizio di convalida dei trattenimenti è uno strumento di garanzia, necessaria per principio costituzionale, dello status libertatis, che deve, quindi, essere riacquisito in caso di non-convalida". Così una nota della Lega commenta la decisione del tribunale di Roma nei confronti dei migranti del Cpr italiano di Gjader, in Albania. (Agi.it)

Migranti in Albania - il tribunale di Roma non convalida il trattenimento - . La sezione per i diritti della persona e immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato nessuno dei dodici trattenimenti nei confronti di altrettanti migranti all’interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. . Per i giudici della sezione «il diniego della convalida dei trattenimenti nelle strutture ed aree albanesi, equiparate alle zone di frontiera o ... (Gazzettadelsud.it)