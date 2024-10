Game-experience.it - Metal Hellsinger VR, la recensione: musicalmente potente…con troppi compromessi

(Di venerdì 18 ottobre 2024)è approdato sui dispositivi per la realtà virtuale di Meta, aggiornando anche una versione per PC in caso abbiate un visore compatibile. Una notizia interessante, non c’è dubbio, per tutti coloro che apprezzarono gioco quando fu rilasciato “piatto” su schermi tradizionali: non poche persone a dire il vero. Del resto, dove altro lo trovi un titolo che mescola così bene i rythm game e gli sparatutto diabolici “alla Doom”? Proponendo fra l’altro una colonna sonora originale realizzata appositamente per lui, con la collaborazione di famosissimi artisti dello scenario. Purtroppo però, tutta questa eticità era probabilmente troppa per essere contenuna agilmente nei piccoli Metà Quest. Che infatti confrontati con i panorami da Divina Commedia del gioco hanno costretto il comparto grafico, e in parte i controlli, anon sempre piacevoli.