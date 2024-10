Mense scolastiche, "da bando Pnrr 7 milioni di euro alla provincia di Chieti per la realizzazione e la messa in sicurezza" (Di venerdì 18 ottobre 2024) alla provincia di Chieti sono destinati circa 7 milioni di euro per la realizzazione e la messa in sicurezza delle Mense scolastiche. L'annuncio è stato dato dal responsabile economia della Lega, il deputato Alberto Bagnai, a seguito della pubblicazione sul sito del ministero dell’Istruzione e Chietitoday.it - Mense scolastiche, "da bando Pnrr 7 milioni di euro alla provincia di Chieti per la realizzazione e la messa in sicurezza" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)disono destinati circa 7diper lae laindelle. L'annuncio è stato dato dal responsabile economia della Lega, il deputato Alberto Bagnai, a seguito della pubblicazione sul sito del ministero dell’Istruzione e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mense scolastiche : oltre 18 milioni per il salernitano - Iannone ringrazia il Governo Meloni - “Oltre 18 milioni di euro, a valere sui fondi Pnrr, assegnati alla provincia di Salerno ai 41 comuni ammessi a finanziamento (5 con riserva) per la realizzazione e la messa in sicurezza delle mense scolastiche. Con il Governo Meloni la provincia di Salerno è una priorità nell'agenda nazionale... (Salernotoday.it)

Mense Scolastiche - Iannone (FdI) : “Con il Governo Meloni grande attenzione per il nostro territorio” - 000,00 riconversione di spazi esistenti inutilizzati; Comune di Angri € 236. 305,00 nuova costruzione; Comune di Roscigno € 275. Con il Governo Meloni la provincia di Salerno è una priorità nell’agenda nazionale. 000,00 nuova costruzione; Comune di Casal Velino € 192. 884,50 riconversione di spazi esistenti inutilizzati e riqualificazione mensa scolastica esistente (messa in ... (Anteprima24.it)

Mense scolastiche - il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar : accolto il ricorso dell'azienda Ladisa - Ennesimo colpo di scena nella vicenda giuridica legata alle mense scolastiche a Bari. Il Consiglio di Stato ha accolto la sospensiva cautelare sull'appello dell'ordinanza cautelare collegiale resa ieri dal Tar Puglia, riconsegnando (per il momento) alla Ladisa la gestione del servizio di... (Baritoday.it)