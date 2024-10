Memorial Corallini in casa Acli. Premiata Pallavolo Ferrara (Di venerdì 18 ottobre 2024) Grande successo per il primo Memorial "Alfredo Corallini", che si è tenuto domenica scorsa nella palestra della scuola media De Pisis e presso il campo sportivo dell’Acli San Luca San Giorgio in via del Campo. Si è trattato di un torneo di Pallavolo under 16 femminile organizzato in memoria dell’ex presidente della società Alfredo Corallini, scomparso lo scorso aprile dopo ben 50 anni alla guida dell’Acli. Il torneo ha regalato una giornata di sport e divertimento, coinvolgendo squadre locali e celebrando l’eredità sportiva del presidente. L’evento ha visto la partecipazione di sei squadre: cinque appartenenti al consorzio Pallavolo Ferrara ed una della società San Pio X. Al termine della giornata, la vittoria è andata alla squadra Under 16 Eccellenza della Pallavolo Ferrara, che ha dominato grazie ad un gioco solido e ben organizzato, imponendosi con sicurezza sulle avversarie. Sport.quotidiano.net - Memorial Corallini in casa Acli. Premiata Pallavolo Ferrara Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Grande successo per il primo"Alfredo", che si è tenuto domenica scorsa nella palestra della scuola media De Pisis e presso il campo sportivo dell’San Luca San Giorgio in via del Campo. Si è trattato di un torneo diunder 16 femminile organizzato in memoria dell’ex presidente della società Alfredo, scomparso lo scorso aprile dopo ben 50 anni alla guida dell’. Il torneo ha regalato una giornata di sport e divertimento, coinvolgendo squadre locali e celebrando l’eredità sportiva del presidente. L’evento ha visto la partecipazione di sei squadre: cinque appartenenti al consorzioed una della società San Pio X. Al termine della giornata, la vittoria è andata alla squadra Under 16 Eccellenza della, che ha dominato grazie ad un gioco solido e ben organizzato, imponendosi con sicurezza sulle avversarie.

