Meloni | Pd M5s e Avs vogliono che l' Ue sanzioni l' Italia sull' Albania per colpire il governo

"Pd, M5S e AVS hanno presentato un'interrogazione alla Commissione europea chiedendo se intende aprire una procedura d'infrazione contro l'Italia per l'accordo sui flussi migratori con l'Albania. Avete capito bene: alcuni partiti Italiani stanno di fatto sollecitando l'Europa a sanzionare la propria Nazione e i propri cittadini, con il solo obiettivo di colpire politicamente questo governo. Una vergogna che non può passare inosservata". Dal Libano, con un post su X, la premier e capo di FdI Giorgia Meloni si scaglia contro le opposizioni. Dopo che il tribunale di Roma ha respinto la convalida dei fermi, sui centri in Albania esplode la polemica politica.

Andrea Stroppa - Sogei e il complotto dei poteri forti contro Elon Musk e Giorgia Meloni : «Ci vogliono fermare - vergogna» - Mentre proprio dall’indagine emerge che c’era un piano per dotare «con scopi militari» l’esercito italiano delle tecnologie dell’azienda SpaceX. E che dovrebbe facilitare l’azienda di Musk nel soddisfarle. Fate sentire la vostra voce!». E ha fatto scattare le prime verifiche su Stroppa. Secondo l’accusa ad agganciare l’informatico è quello che nei colloqui intercettati viene chiamato “Antonio ... (Open.online)

Andrea Stroppa - Sogei e il complotto dei poteri forti contro Elon Musk e Giorgia Meloni : «Ci vogliono fermare - vergogna» - E lui dice di non vedere l’ora di rispondere alle accuse del pubblico ministero. Mentre il governo stava accarezzando il progetto per colmare i ritardi del Pnrr sulla rete ultraveloce, che valgono sei miliardi di euro. Ovvero la società aerospaziale di Musk. Uno di questi sono i dubbi sul fornire i dati dei cittadini a un privato. (Open.online)

Lo sciopero dei lavoratori che vogliono difendere la Rai dal governo Meloni - Riccardo Saccone è Segretario generale Slc Chil . Senza parlare dell’ipotesi paventata di trasformare l’azienda in una digital media company in un triennio con un budget di circa duecentoventicinque milioni di euro (!). Perché se su tutto risalta l’urgenza riguardo il destino di una azienda di tale rilievo, a oggi, non si registra alcuna azione da parte del governo. (Linkiesta.it)