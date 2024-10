“Me ne vado!”. Da Parenzo succede di tutto: Barbacetto-Toti, la rissa-show in diretta (Di venerdì 18 ottobre 2024) David Parenzo ha passato un brutto quarto d’ora durante la puntata del 16 ottobre de “L’aria che tira”, il suo programma che va in onda su La7. Il giornalista ha infatti come ospiti della trasmissione Gianni Barbacetto del Fatto Quotidiano e Giovanni Toti, fresco di dimissioni da governatore della Liguria dopo lo scandalo che lo ha coinvolto. “David, io ti devo confessare che da un’ora che sono molto imbarazzato – esordisce lo scrittore milanese – sono molto imbarazzato a sentirmi fare la morale su tutte le questioni da uno che ha patteggiato una pena a due anni e un mese per corruzione“. In studio cala subito il gelo. Toti sorride, Parenzo allora corre ai ripari: “La pena di morte non esiste ancora”, prova a ironizzare. Thesocialpost.it - “Me ne vado!”. Da Parenzo succede di tutto: Barbacetto-Toti, la rissa-show in diretta Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Davidha passato un brutto quarto d’ora durante la puntata del 16 ottobre de “L’aria che tira”, il suo programma che va in onda su La7. Il giornalista ha infatti come ospiti della trasmissione Giannidel Fatto Quotidiano e Giovanni, fresco di dimissioni da governatore della Liguria dopo lo scandalo che lo ha coinvolto. “David, io ti devo confessare che da un’ora che sono molto imbarazzato – esordisce lo scrittore milanese – sono molto imbarazzato a sentirmi fare la morale su tutte le questioni da uno che ha patteggiato una pena a due anni e un mese per corruzione“. In studio cala subito il gelo.sorride,allora corre ai ripari: “La pena di morte non esiste ancora”, prova a ironizzare.

"In Italia la pena di morte non esiste!" : fango su Toti - Parenzo zittisce Barbacetto | Video - «Ma io non mi faccio fare la morale – ribatte Barbacetto – da uno che ha appena patteggiato e in qualche modo ammesso la corruzione. Il giornalista si riferisce a Giovanni Toti, ex governatore della Liguria in studio costretto alle dimissioni per l'inchiesta ai suoi danni scoppiata a maggio e conclusa, appunto, con il patteggiamento dopo due mesi di domiciliari. (Liberoquotidiano.it)