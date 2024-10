Marito spara alla moglie per strada e si uccide nel Foggiano: lei è gravissima (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tragedia nel Foggiano. Un uomo ha sparato alla moglie per strada nei pressi di un supermercato a San Severo e si è tolto la vita con la stessa arma.Come sta la donnaLa donna è Leggo.it - Marito spara alla moglie per strada e si uccide nel Foggiano: lei è gravissima Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tragedia nel. Un uomo hatopernei pressi di un supermercato a San Severo e si è tolto la vita con la stessa arma.Come sta la donnaLa donna è

San Severo (Foggia) - spara alla moglie per strada e si uccide - San Severo (Foggia), 18 ottobre 2024 – Un uomo ha sparato alla moglie per strada nei pressi di un supermercato a San Severo, nel Foggiano, e si è tolto la vita con la stessa arma. La donna è stata portata in ospedale in condizioni disperate. Sul posto stanno giungendo le forze dell’ordine. . (Quotidiano.net)

