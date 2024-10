Maltempo a Venezia: attivate le paratoie del Mose per proteggere la laguna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Maltempo continua a imperversare su Venezia, dove questa mattina si è reso necessario il sollevamento delle paratoie mobili del sistema Mose. Questa manovra, adottata in risposta alle previsioni meteo avverse, ha lo scopo di proteggere la città lagunare dai potenziali danni provocati da maree anomale e vento intenso. Il Centro maree del Comune di Venezia ha stimato che il livello del mare raggiungerà un picco di 120 centimetri, mentre all’interno della laguna si assisterà a un innalzamento di circa 90 centimetri. Il sistema Mose e il suo funzionamento Il sistema Mose è un intervento ingegneristico innovativo progettato per difendere Venezia dalle acque alte e mitigare il rischio di allagamenti. Gaeta.it - Maltempo a Venezia: attivate le paratoie del Mose per proteggere la laguna Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilcontinua a imperversare su, dove questa mattina si è reso necessario il sollevamento dellemobili del sistema. Questa manovra, adottata in risposta alle previsioni meteo avverse, ha lo scopo dila cittàre dai potenziali danni provocati da maree anomale e vento intenso. Il Centro maree del Comune diha stimato che il livello del mare raggiungerà un picco di 120 centimetri, mentre all’interno dellasi assisterà a un innalzamento di circa 90 centimetri. Il sistemae il suo funzionamento Il sistemaè un intervento ingegneristico innovativo progettato per difenderedalle acque alte e mitigare il rischio di allagamenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Liguria : un morto a Genova - 2 feriti a Milano. Allagamenti a Siena - Mose alzato a Venezia. Allerta meteo in quasi tutta Italia - Allerta arancione in Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni. Il doppio fronte dal Nord Africa e poi dall'Atlantico, insieme alla temperatura del Mar... (Leggo.it)

Maltempo - rischio nubifragi sull’Italia. A Venezia in azione in Mose - Prosegue l’ondata di maltempo al Nord Italia. Ancora disagi in Liguria. A Venezia e’ entrato in azione anche il Mose. Domani allerta in 5 regioni. Servizio di Federico Plotti The post Maltempo, rischio nubifragi sull’Italia. A Venezia in azione in Mose first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Maltempo in Liguria : frane e allagamenti - un morto a Genova e due feriti a Milano. A Venezia alzato il Mose. Allerta meteo in quasi tutta Italia - Allerta arancione in Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni. Il doppio fronte dal Nord Africa e poi dall'Atlantico, insieme alla temperatura del Mar... (Leggo.it)