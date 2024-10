Lotito: «Sarri ha deciso di dimettersi quando ha capito di non riuscire più a governare lo spogliatoio» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Dazn. Tra i temi toccati, quello dell’addio di Sarri: «Con Sarri avevo un buon rapporto. Dopo una partita all’Olimpico in cui la squadra non aveva fatto bene, gli ho fatto notare che il gruppo sembrava aver perso l’orgoglio di combattere. Mi ha dato ragione e abbiamo deciso un ritiro, ma alcuni non l’hanno presa bene, forse non si sentivano più coinvolti. Il ritiro ci ha mostrato un contrasto interno, specie coi giocatori più esperti. Sarri ha capito che non riusciva più a governare lo spogliatoio e ha deciso di dimettersi». Lotito su Tudor Su Tudor e Baroni: «Con l’arrivo di Tudor, la squadra ha ritrovato orgoglio. Lui mi ha fatto presente la necessità di attuare cambiamenti sostanziali, includendo la cessione di alcuni giocatori che creavano delle problematiche. Ilnapolista.it - Lotito: «Sarri ha deciso di dimettersi quando ha capito di non riuscire più a governare lo spogliatoio» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente della Lazio Claudioha concesso una lunga intervista ai microfoni di Dazn. Tra i temi toccati, quello dell’addio di: «Conavevo un buon rapporto. Dopo una partita all’Olimpico in cui la squadra non aveva fatto bene, gli ho fatto notare che il gruppo sembrava aver perso l’orgoglio di combattere. Mi ha dato ragione e abbiamoun ritiro, ma alcuni non l’hanno presa bene, forse non si sentivano più coinvolti. Il ritiro ci ha mostrato un contrasto interno, specie coi giocatori più esperti.hache non riusciva più aloe hadi».su Tudor Su Tudor e Baroni: «Con l’arrivo di Tudor, la squadra ha ritrovato orgoglio. Lui mi ha fatto presente la necessità di attuare cambiamenti sostanziali, includendo la cessione di alcuni giocatori che creavano delle problematiche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio - Lotito : “Baroni ha fame e vuole dimostrare il suo valore. Sarri? Via per contrasti interni” - Mi ha fatto presente la necessità di attuare cambiamenti sostanziali, includendo la cessione di alcuni giocatori che creavano delle problematiche. Per la Lazio è stato un anno tumultuoso, con ben tre allenatori che si sono avvicendati in panchina. Dopo una partita all’Olimpico, gli feci notare che il gruppo sembrava aver perso l’orgoglio di combattere. (Sportface.it)

Le dimissioni di Sarri e il rinnovamento della Lazio : il punto di vista di Claudio Lotito - Centralità e coesione sembrano essere le parole d’ordine per un club che sta cercando di ritrovare quella competitività che lo ha contraddistinto in passato. Con l’apporto di Tudor e il rinnovamento dell’organico, la Lazio mira a rimanere competitiva non solo in Italia, ma anche a livello europeo. Lotito ha posto l’accento su come sia cruciale sradicare vecchie dinamiche e impostare una mentalità ... (Gaeta.it)

La Lazio di Baroni (e Lotito) batte l’Empoli e sale al terzo posto - chissà se i tifosi rimpiangono ancora Sarri - “Sul mercato fatto? La scelta importante è quella del rinnovamento, basato sul merito e portare a casa i risultati, sull’umiltà e unità di questo gruppo. L’Empoli prima di oggi non aveva mai perso. Oltre a Taty Castellanos che era già alla Lazio. Venne indetta una manifestazione contro Lotito. La Lazio di Baroni (e Lotito) batte l’Empoli e sale al terzo posto, chissà se i tifosi rimpiangono ... (Ilnapolista.it)