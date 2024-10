Urbanpost.it - “L’Imperatrice 2”, ecco il primo trailer. Quando esce su Netflix la seconda stagione: amori e intrighi di corte

Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)2,illa serie tv targata– Abbiamo, finalmente, delle importanti novità, specie per i (numerosissimi) fan della primade. Siete pronti a tornare in un mondo di amore,die abiti d’epoca, ma anche pronti ad assistere alle prime avvisaglie del tracollo di un impero? Ebbene, circa la storia vera di Sissi, naturalmente romanzata, ora che è uscito ilpossiamo rivelarvi anche la data di uscita in streaming de2, naturalmente su. Mettetevi comodi e prendete appunti. In questo articolo vi daremo tutte le news che cercate. (Continua a scrollare fino in fondo per il, dove eravamo rimasti2: prima di vedere il, continuiamo a scoprire le anticipazioni etorna la serie tv targata