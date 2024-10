Ilrestodelcarlino.it - Lentigione, Costa tuona: "Ancora nessun ristoro"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "per isi che subirono l’esondazione dell’Enza nel dicembre del 2017". Lo annunciano il sindaco brescellese Carlo Fiumicino, il consigliere regionale Andreae il referente del Comitato alluvionati, Edmondo Spaggiari. "A dire no alla nostra richiesta è stato il Governo di centrodestra. Ci siamo mossi per tempo, quandoil Decreto per la Romagna era depositato in Commissione Ambiente al Senato. Grazie al lavoro di censimento dei danni fatto nel 2017 – dichiara– siamo stati in grado di allegare anche le certificazioni puntuali dei beni alluvionati, e stimare in 1,4 milioni di euro la cifra necessaria al parzialedei danni patiti daisi. Credo che un lavoro così puntuale, e la modestia della cifra, meritassero l’accoglimento". L’emendamento è stato rigettato. Ma la battaglia non è finita.