Ilrestodelcarlino.it - Lavora nel salone maschile: la barbiera di Ponte Pietra

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Cesena, 18 ottobre 2024 – Da un mese e mezzo, il periodo da quando è arrivata e ha messo radici, non si fa che parlare delladi, chenel’Barbiere dal 1977’ di Sante Negosanti, noto a tutti come Daniele, acconciatore sessantenne dai lunghi trascorsi che cominciò quando ne aveva 12 a Montiano, poi per un lungo periodo ha proseguito a Calisese sino ad approdare e stanziarsi a. La ragazza è Lara Zavalloni e fa notizia che al posto dei saloni di acconciatura femminili, abbia scelto quello da barbiere per uomini. “Ho trent’anni – si presenta – lavoro nel mestiere da più anni per vocazione, per me fare questo lavoro è un trovarmi. Il mio primo maestro è stato il grande e compianto Ghedo nel cuia Porta Santi hoto per cinque anni e ho appreso l’arte”.