Laura Frosecchi uccisa dal nipote, la testimonianza: «Il suo corpo era in un lago di sangue, ho urlato per lo choc». La scoperta del cadavere (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tragedia nel Fiorentino. Un'altra donna vittima di violenza, stavolta vicino a Firenze dove un giovane ha ucciso la zia nel negozio e poi, ancora armato, si è fatto arrestare dai Leggo.it - Laura Frosecchi uccisa dal nipote, la testimonianza: «Il suo corpo era in un lago di sangue, ho urlato per lo choc». La scoperta del cadavere Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tragedia nel Fiorentino. Un'altra donna vittima di violenza, stavolta vicino a Firenze dove un giovane ha ucciso la zia nel negozio e poi, ancora armato, si è fatto arrestare dai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Laura Frosecchi - uccisa nel suo negozio vicino Firenze - il corpo scoperto da una cliente : arrestato il nipote di 22 anni - Una donna di 59 anni, Laura Frosecchi, è stata trovata morta nel suo negozio a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze). Il corpo è stato scoperto da una cliente, la... (Ilmessaggero.it)

Laura Frosecchi? uccisa dal nipote 22enne : la telefonata ai carabinieri - «i brutti giri» - il panico in città e il movente. La 54enne lascia due figli - Ha ucciso la zia nel negozio e poi, ancora armato, si è fatto arrestare dai carabinieri. La vittima è Laura Frosecchi, 54 anni, sposata e mamma di due figli. Le ha sparato il nipote... (Leggo.it)

Chiesanuova. Laura Frosecchi uccisa dal nipote Mattia Scutti all’interno del suo negozio - Vanno avanti le indagini dei carabinieri, anche per cercare di capire come Scutti si fosse procurato la pistola, dato che non risulterebbe avere alcuna arma regolarmente denunciata. Originario di Livorno, Scutti ha studiato all’istituto alberghiero ‘Buontalenti’ di Firenze. I carabinieri hanno richiesto l’ausilio dei militari del nucleo investigativo di Firenze, della Sezione Investigazioni ... (Laprimapagina.it)