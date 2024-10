Lanazione.it - L’appello di Marini: "Prato sotto tiro: serve senso di responsabilità"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Segue dalla prima E’ dagli anni ‘90 che denunciano pubblicamente il problema dell’illegalità, che ha un suo punto particolarmente critico nelle imprese cinesi dell’abbigliamento. Non tutte, beninteso, e non soltanto in quelle. Abbigliamento, non tessile: non produzione di filati e tessuti, che rimane in larghissima prevalenza in mani locali, così come sono in mani locali anche alcune belle realtà dell’abbigliamento-maglieria. Se l’è cercata, procurandola sciaguratamente a tutti noi, chi fino a ieri - e forse qualcuno ancora oggi - ha negato l’evidenza dell’illegalità imperante in alcune sacche letteralmente marce dell’imprenditoria; e anche chi a un certo punto ha smesso di negare ma non ha potuto, saputo o voluto combattere questi fenomeni.