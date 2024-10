L'abbonamento Netflix aumenta ancore: ecco le nuove tariffe (Di venerdì 18 ottobre 2024) Da oggi sono scattati gli aumenti sui prezzi dei piani di Netflix: ecco a quanto ammontano gli adeguamenti e la protesta delle associazioni dei consumatori Ilgiornale.it - L'abbonamento Netflix aumenta ancore: ecco le nuove tariffe Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Da oggi sono scattati gli aumenti sui prezzi dei piani dia quanto ammontano gli adeguamenti e la protesta delle associazioni dei consumatori

Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in Italia - ecco di quanto - Piano Premium: subisce l’incremento maggiore, con un aumento di 2€, portando il prezzo da 17,99€ a 19,99€ al mese, per un totale di 239,88€ l’anno. Questi aumenti si inseriscono nella strategia di Netflix per mantenere una crescita dei ricavi e migliorare la qualità dei contenuti offerti. Gli utenti possono anche aggiungere uno o due utenti extra, pagando 4,99€ per ogni slot disponibile, a ... (Superguidatv.it)

