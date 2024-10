La Volta Buona, gaffe su Valeria Marini della Longari: Balivo interviene (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella puntata de La Volta Buona di venerdì 18 ottobre 2024, condotta da Caterina Balivo, il pubblico ha assistito a un momento di imbarazzo che ha messo in ombra l'intero programma. Protagonista è stata la signora Giuliana Longari che ha fatto una gaffe su Valeria Marini. Celebre per la sua partecipazione a Rischiatutto negli anni '70, l'episodio che ha suscitato polemiche e scalpore ha visto la signora commentare in modo poco elegante la bellezza della showgirl e neo-volto nel cast di BellaMa' su Rai2. Durante un filmato, credendo di non essere in onda, ha espresso un'opinione discutibile su Valeria Marini affermando: "Era ancora una bella donna, ora sembra la strega di Biancaneve". Il video in questione ha fatto immediatamente il giro dei social e non solo. Tvpertutti.it - La Volta Buona, gaffe su Valeria Marini della Longari: Balivo interviene Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella puntata de Ladi venerdì 18 ottobre 2024, condotta da Caterina, il pubblico ha assistito a un momento di imbarazzo che ha messo in ombra l'intero programma. Protagonista è stata la signora Giulianache ha fatto unasu. Celebre per la sua partecipazione a Rischiatutto negli anni '70, l'episodio che ha suscitato polemiche e scalpore ha visto la signora commentare in modo poco elegante la bellezzashowgirl e neo-volto nel cast di BellaMa' su Rai2. Durante un filmato, credendo di non essere in onda, ha espresso un'opinione discutibile suaffermando: "Era ancora una bella donna, ora sembra la strega di Biancaneve". Il video in questione ha fatto immediatamente il giro dei social e non solo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Valeria Marini sembra la strega di Biancaneve” - la gaffe della signora Longari in diretta a La Volta Buona - Ospite de La Volta Buona, durante una conversazione su Mike Bongiorno, la signora Giuliana Longari ha commesso una gaffe. Pensando di non essere in diretta, ha commentato l'aspetto di Valeria Marini dicendo "prima era una bella donna, ora sembra la strega di Biancaneve".Continua a leggere . (Fanpage.it)

La Volta Buona - un fuori onda mette in imbarazzo Caterina Balivo - twitter. it. L’ultimo, nel 1997, con Piero Chiambretti e Valeria Marini. Fra aneddoti e racconti del parterre degli opinionisti, Mike Bongiorno è stato celebrato anche con dei video riassuntivi della sua carriera, fra cui uno in cui venivano elencati gli undici Festival di Sanremo da lui condotti. com/eMiXdCuClU — BICCY. (Biccy.it)

Jasmine Carrisi - parole pesanti a “La volta buona” : tutti di sasso - Nessuno dei presenti in studio si sarebbe aspettato simili dichiarazioni da parte di Jasmine. Nello stesso anno esordisce come cantante con il singolo “Ego”, mentre l’anno dopo pubblica le canzoni “Calamite” e “Fragola”. In seguito ha pubblicato tanti altri singoli, di cui uno in coppia con il rapper Clementino. (Tvzap.it)