La Cina registra un Pil a +46% nel terzo trimestre

La Cina registra un Pil a +4,6% nel terzo trimestre (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Cina registra nel terzo trimestre un Pil in crescita del 4,6% annuo, meglio del 4,5% atteso dagli analisti, ma peggio del 4,7% di aprile-giugno, complicando le possibilità di centrare il target ufficiale per il 2024 di 'circa il 5%'. Su base congiunturale, invece, il rialzo è dello 0,9%, meglio dello 0,7% precedente e poco sotto le stime dell'1%. Il Pil a +4,6% rappresenta il ritmo più lento registrato nell'ultimo anno e mezzo, da marzo 2023, nel contesto di un "ambiente esterno complicato e severo, così come di nuovi problemi di sviluppo economico interno", ha riportato una nota diffusa dall'Ufficio nazionale di statistica, secondo cui, "in generale, l'economia nazionale è stata stabile con un progresso costante nei primi tre trimestri e gli effetti delle politiche hanno continuato a manifestarsi con importanti indicatori che hanno mostrato cambiamenti positivi di recente".

