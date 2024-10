Calciomercato.it - Juventus, Pogba si ‘vendica’: scelta la rivale in Serie A con cui firmare gratis

(Di venerdì 18 ottobre 2024)ha detto di essere disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di rimanere alla, ma il club bianconero vuole risolvere il contrattovuole restare e rilanciarsi alla, tanto da essere pronto a tagliarsi lo stipendio, ma il club bianconero non vuole più vederlo nemmeno in cartolina. Diciamolo apertamente, Giuntoli e Thiago Motta lo considerano un calciatore finito. Anzi, strafinito dopo tutto quello che è successo, che ha fatto e non ha fatto il francese negli ultimi 3-4 anni tra campo ed extracampo. Paul(LaPresse) – calciomercato.itSocietà e agente diproseguiranno quindi i colloqui per la risoluzione del contratto in scadenza a giugno 2026. Per la Juve, ripetiamo, è l’unica strada percorribile visto che il classe ’93 non ha alcuna possibilità di rientrare nel progetto sportivo.